Fenerbahçeliler'den TFF'ye yürüyüş kararı!

ERSUN YANAL'IN TEPKİSİ: FUTBOL DIŞI 'FAKTÖR'

SEMİH ÖZSOY: "BEDELİNİ ÖDER"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepkiler çığ gibi büyürken, taraftarlar, TFF'ye yürüyüş kararı aldı.Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden organize olurken, kısa zaman içerisinde toplu bir şekilde TFF'ye protesto yürüyüşü düzenlenecek. Fenerbahçeli taraftarların, büyük bir kalabalıkla birlikte TFF'ye yürümeyi planladığı kaydedilirken, sayının artması için organizasyonun hafta sonuna denk getirilmesinin düşünüldüğü kaydedildi.Hakem Alper Ulusoy ve ekibinin yönetimine tepki gösteren teknik adam Ersun Yanal, "Meslek hayatım boyunca hep kendi takımımı konuştum, şu an da bunu yapmak istiyorum ve irçok pozisyonu tartışmak ve hakeme bağlamak, rakibe bağlamak benim prensibim değil, uzak durdum ama lütfen Fenerbahçe'nin şu anki durumuna göre bakmayın. Mehmet Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldım, faul bile verilmedi. Soldado'nun pozisyonu ceza alanı içinde olsa penaltı mıydı? Bir bakın, merak ediyorum" diye konuştu.Futbol konuşan bir teknik adam olarak bugün futbol dışı bir açıklama yaptığı için üzgün olduğunu dile getiren Yanal, "Ben bugüne kadar hep futbolu konuştum, iş yaşamımda devamlı futboldan bahsettim. Bugün de futboldan çok bahsetmek istiyorum ama futbolun dışındaki faktörler maalesef bizi çok etkiledi." diye konuştu.VAR uygulamasının hakemler için büyük kolaylık sağlamasına rağmen pozisyonların iyi süzülemediğini savunan Yanal, şöyle devam etti:"Maç kazanırsınız maç kaybedersiniz, zaman zaman iyi zaman zaman kötü oynarsınız. İki takımın ortaya koyduğu mücadelede ortamın gerilmesi futbolun doğal sonucudur. Artık VAR'dan sonra hakemler açısından pozisyonları kolaylıkla süzüp içerisinden çıkılmasını kolaylaştırıcı bir çok etken olmasına rağmen bunu maalesef değerlendiremez olduk. Türkiye'de futbol, futbol dışı tartışmalarıyla gündemde tutuluyor. Ben de bu gündemin içerisine girdiğim için üzgünüm. Soldado'nun pozisyonu ceza sahası içerisinde olsa faul verilip penaltı verilebilir miydi? Topa dokunan Soldado, kartı gören Soldado. Arkasından itiraz etti etmedi tartışılır. Bazen oyuncuyu anlamak da gerekir. Bakalım eşitlik ilkesi nereye kadar devam edecek. Umarım bundan sonra Türkiye'de sadece futbol konuşulur. Biz önemli bir camiayız, kazanmaktan çok daha önemli hedefleri olan bir takımız."Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı, basına yaptığı açıklamada "Bunu yapan bedelini öder" açıklamasında bulunurken, "İnanın eski dönemdeki gibi 'şöyle yaparım, böyle yaptırırım, düdük astırırım' gibi bir yapımız yok fakat Türkiye'nin gördüğünü dikkate almak durumundalar. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde de söyledim; 'Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz.' Çok kara kışlar gördük biz. Ama bunu yapanlar, buna alet olanlar mutlaka bunun bedelini bir şekilde bu büyük camianın karşısında, bu Türk futbolunun karşısında öderler." demişti.