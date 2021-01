Fenerbahçeliler, Help Steps ile kulüplerine yürüyerek para kazandırıyor

Fenerbahçe Kulübü, dijital uygulama Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, adımları bağışa çeviren sağlık uygulaması Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı. Kısa sürede yoğun ilgi gösterilen uygulamada 85 bin Fenerbahçe taraftarı, 9,6 milyar adım attı." denildi.Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Help Steps Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gözde Venedik katıldı.Eylül ayında duyurdukları iş birliğinin resmi tanıtımı için iki kurumun bugün bir araya geldiğini söyleyen Danabaş, sarı-lacivertli taraftarlardan adımlarını kulübe bağışlamalarını isteyerek şunları söyledi:"Tüm taraftarlarımızdan bu adımları atmalarını, enerjik olmalarını ve gün sonunda atılan adımları Fenerbahçe'ye bağışlamalarını talep ediyoruz. Eylül ayında Help Steps ile iş birliğine giriştiğimiz günden beri 85 bin taraftarımız uygulamayı indirdi ve Fenerbahçe'ye gelir oluşturdu. Eylül ayından itibaren bugüne dek 9,6 milyar adım Fenerbahçe'ye bağışlanmış, önümüzdeki 39 gün içinde 20 milyar adıma ulaşmayı hedefliyoruz."Help Steps Proje Yürütücüsü Gözde Venedik ise Fenerbahçe Kulübünün Help Steps'te yer almasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Fenerbahçe ile imzaladığımız adımları desteğe dönüştüren iş birliği kısa sürede büyük ilgi gördü. 85 bin taraftar attığı 9,6 milyar adımı kulüplerine bağışladı. Gelecekte de taraftarların desteğinin artarak devam etmesini bekliyoruz. Fenerbahçe taraftarları daha sağlıklı yaşarken kulüpleri de gelirlerini artırabilecek. 1 adımın bile çok önemli olduğunu biliyor ve herkesi takımlarını destek olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.