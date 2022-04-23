Fenerbahçeli yöneticiden penaltı tepkisi!

Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş'ın paylaşımı 👇 https://t.co/Ijwgoq5VzY



— Sporx (@sporx) April 23, 2022

Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta 2. dakikada kazanılan penaltı sonrası Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş'tan flaş bir paylaşım geldi.Bordo-mavili ekibin kaçırdığı penaltı atışının tekrarlanmasına tepki gösteren Danabaş yaptığı paylaşımda, "Gol olana kadar attır" ifadelerini kullandı.Mustafa Kemal Danabaş'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.İşte yapılan o paylaşım: