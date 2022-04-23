Fenerbahçeli yöneticiden penaltı tepkisi!

Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş'tan Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta kazandığı penaltıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli yöneticiden penaltı tepkisi!
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23 Nisan 2022 21:49
Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta 2. dakikada kazanılan penaltı sonrası Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş'tan flaş bir paylaşım geldi.

Bordo-mavili ekibin kaçırdığı penaltı atışının tekrarlanmasına tepki gösteren Danabaş yaptığı paylaşımda, "Gol olana kadar attır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Danabaş'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte yapılan o paylaşım:

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