Fenerbahçeli Yönetici Sevil Zeynep Becan'dan forma açıklaması

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Sevil Zeynep Becan, 40 bin 444 satılabilir kombiden 39 bin 226 adet satış gerçekleştirdiklerini ve göreve geldikleri günden bu yana 82 bin 148 forma satıldığını ifade etti.Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın kendileri için çok büyük anlam taşıdığını aktaran Becan,dedi.Seçimden önce şeffaflık dediklerini, şimdi ise hesap verilebilirlik dediklerini kaydeden Becan,diye konuştu.