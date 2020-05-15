Fenerbahçeli yönetici koronavirüs olduğunu açıkladı

Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan koronavirüse yakalananın kendisi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçeli yönetici koronavirüs olduğunu açıkladı
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15 Mayıs 2020 15:31
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalananın kendisi olduğunu açıkladı.

Kızılhan, şu an sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

İşte Kızılhan'ın yaptığı açıklama:

"PCR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok."

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