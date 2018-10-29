maçının ardından görevine son verilen Phillip Cocu ve sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulundu.Aldıkları ayrılık kararının detaylarını aktaran Semih Özsoy, "Phillip Cocu ile yollarımızı ayırdık. Böyle gitmeyeceği, Ankaragücü maçıyla belgelenmiş oldu. Kendisiyle görüşmemiz sonucunda yolları ayırdık. Bazı oyuncuların performansı da Fenerbahçe'ye yakışacak durumda değil. Cocu'nun oynattıkları kadar, oynatmadıklarıyla ilgili de yanlışları vardı. Oyuncularımızı da kendilerine çeki düzen verme konusunda uyarmakta fayda var." dedi.Ankaragücü maçındaki hakem Hüseyin Göçek'in kararlarına da tepki gösteren Semih Özsoy, "AnkarAgücü maçında hakem hataları da kabul edilemez. Maç 0-0'iken Martin Skrtel'ın penaltı pozisyonu, verilen ve verilmeyen fauller, bunların değerlendirmesini kim yapacaksa yapmalı. Ancak bunların arkasına sığınacak durumda değiliz. Futbolcular da kendilerini düzeltmeli. Yollarımızı ayırdığımız Cocu da durumun bedelini ödemiştir." diye konuştu.Yeni teknik direktör konusuyla ilgili de kısa bilgi veren sarı-lacivertli yönetici "Hoca ile ilgili alacağımız yeni kararları en kısa sürede sizlere bildireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.