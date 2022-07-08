Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Flamengo'nun Brezilyalı oyuncusu Willian Arao için girişimlerini sıklaştırdı.



ARAO İÇİN GİTTİ



Brezilya basınından UOL Sports'un haberine göre; Willian Arao'nun Flamengo macerası sona ermek üzere. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti ve sarı-lacivertli kulüpten bir yönetici sözleşme detaylarını konuşmak için Rio de Janeiro'ya gitti.



ARAO GİDİYOR, ISLA GELİYOR



Haberde, Flamengo yönetiminin de takıma yapmak istediği hamleler için Willian Arao'nun transferine sıcak baktığı ifade edildi. Flamengo'nun yapmak istediği transferler arasında Fenerbahçe'nin eski sağ beki Mauricio Isla'nın da olduğu belirtildi.



JESUS İLE ZİRVE GÖRDÜ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile daha önce Flamengo'da birlikte çalışan Arao, Jesus yönetiminde harika bir dönem geçiren takımın değişmez oyuncularından olmuştu.



Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkan Arao, 5 gol 2 asistlik katkı yapmıştı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.







