Fenerbahçeli yıldızlar sınıfta kaldı!

Fenerbahçe, son haftalarda peş peşe aldığı galibiyetlerle müthiş bir seri yakaladı. Bu süreçte hücum hattındaki yıldızlar, performanslarıyla parmak ısırttı. Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Dusan Tadic ve Oğuz Aydın, hemen her maçta gol ve asistle skora katkı verdi. Allan Saint-Maximin de bu oyunculara eşlik etti.
Beşiktaş mücadelesi öncesinde de taraftarın en büyük güvencesi, bu isimlerin form durumuydu. Teknik direktör Jose Mourinho, derbide kanatlarda Maximin ile Oğuz'u ilk kez birlikte oynattı, 10 numarada Tadic, forvette Dzeko görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu kez yıldızların tamamı beklentilerin altında kaldı. Edin Dzeko, peş peşe net pozisyonları cömertçe harcadı. Tadic, bu sezon en etkisiz kaldığı maçlardan birini oynadı, frikikte direğe takıldı ve çok net bir fırsatta kaleci Mert'in üzerine vurdu.
90 dakika sahada kalan Oğuz, hiçbir varlık gösteremezken 8 ikili mücadelenin 6'sını kaybetti. Maximin, oyun içinde zaman zaman saman alevi gibi parladı, arkadaşlarına güzel pozisyonlar hazırladı ancak süreklilik sağlayamadı. 67'de oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri ise son anlarda gelen ortada yakın mesafeden kafayı vurdu ancak top direkten döndü.
Beşiktaş mücadelesi öncesinde de taraftarın en büyük güvencesi, bu isimlerin form durumuydu. Teknik direktör Jose Mourinho, derbide kanatlarda Maximin ile Oğuz'u ilk kez birlikte oynattı, 10 numarada Tadic, forvette Dzeko görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu kez yıldızların tamamı beklentilerin altında kaldı. Edin Dzeko, peş peşe net pozisyonları cömertçe harcadı. Tadic, bu sezon en etkisiz kaldığı maçlardan birini oynadı, frikikte direğe takıldı ve çok net bir fırsatta kaleci Mert'in üzerine vurdu.
90 dakika sahada kalan Oğuz, hiçbir varlık gösteremezken 8 ikili mücadelenin 6'sını kaybetti. Maximin, oyun içinde zaman zaman saman alevi gibi parladı, arkadaşlarına güzel pozisyonlar hazırladı ancak süreklilik sağlayamadı. 67'de oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri ise son anlarda gelen ortada yakın mesafeden kafayı vurdu ancak top direkten döndü.