Fenerbahçeli yıldızın geleceği Mourinho'ya bağlı!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Karagümrük'e kiraladığı kanat oyuncusu Emre Mor, İstanbul ekibinin küme düşmesinin ardından tekrar Sarı-Lacivertli kulübe döndü.
Yıldız futbolcuya Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğu öğrenildi.
Yeni sezon hazırlık kampında yer alacak yıldızın takımdaki geleceğine Jose Mourinho'nun karar vereceği ifade edildi.
Yıldız futbolcuya Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğu öğrenildi.
Yeni sezon hazırlık kampında yer alacak yıldızın takımdaki geleceğine Jose Mourinho'nun karar vereceği ifade edildi.