Fenerbahçeli yıldızın geleceği Mourinho'ya bağlı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor, Jose Mourinho'yu bekliyor. İşte detaylar...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçeli yıldızın geleceği Mourinho'ya bağlı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2024 13:23
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Karagümrük'e kiraladığı kanat oyuncusu Emre Mor, İstanbul ekibinin küme düşmesinin ardından tekrar Sarı-Lacivertli kulübe döndü.

Yıldız futbolcuya Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğu öğrenildi.

Yeni sezon hazırlık kampında yer alacak yıldızın takımdaki geleceğine Jose Mourinho'nun karar vereceği ifade edildi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery