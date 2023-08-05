Fenerbahçeli Willian Arao'da son pazarlıklar

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyunculardan Willian Arao, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile her konuda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe ile Al-Hilal arasında bonservis bedeliyle ilgili son pazarlıkların yapıldığı öğrenildi. Sambacı için Suudi Arabistan ekibinin 6 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyor.
Bu arada Santos kulübünün sportif direktörü Paulo Roberto Falcao geçtiğimiz günlerde, "Arao'yu kadroya katmayı düşünüyorduk ancak oyuncunun Al-Hilal'den aldığı teklif buna engel oldu" yorumunu yapmıştı.
6 GOLE KATKI YAPTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer olan Arao 45 maça çıkarken takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe ile Al-Hilal arasında bonservis bedeliyle ilgili son pazarlıkların yapıldığı öğrenildi. Sambacı için Suudi Arabistan ekibinin 6 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyor.
Bu arada Santos kulübünün sportif direktörü Paulo Roberto Falcao geçtiğimiz günlerde, "Arao'yu kadroya katmayı düşünüyorduk ancak oyuncunun Al-Hilal'den aldığı teklif buna engel oldu" yorumunu yapmıştı.
6 GOLE KATKI YAPTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer olan Arao 45 maça çıkarken takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.