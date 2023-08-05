Fenerbahçeli Willian Arao'da son pazarlıklar

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Al-Hilal ile anlaşan Willian Arao için Fenerbahçe ve Suudi Arabistan kulübü oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili son pazarlıkları yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Willian Arao'da son pazarlıklar
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05 Ağustos 2023 09:22
Son güncelleme 05 Ağustos 2023 09:23
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen oyunculardan Willian Arao, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ile Al-Hilal arasında bonservis bedeliyle ilgili son pazarlıkların yapıldığı öğrenildi. Sambacı için Suudi Arabistan ekibinin 6 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyor.

Bu arada Santos kulübünün sportif direktörü Paulo Roberto Falcao geçtiğimiz günlerde, "Arao'yu kadroya katmayı düşünüyorduk ancak oyuncunun Al-Hilal'den aldığı teklif buna engel oldu" yorumunu yapmıştı.



6 GOLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer olan Arao 45 maça çıkarken takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 

 

 

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