Fenerbahçeli Tisserand: "Her şey bitmedi"

Fenerbahçeli Tisserand, Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Tisserand: 'Her şey bitmedi'
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07 Kasım 2020 21:21
Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

"Her şey bitmedi" diyen Tisserand, " "Defansif anlamda problemler yaşadık. Yaratmış olduğumuz pozisyonlar da vardı ancak bunları gole çeviremedik. Hiçbir şey bitmedi. Daha sıkı çalışacağız ve gelecek haftalarda kazanacağız." ifadelerini kullandı.



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