Fenerbahçeli Tisserand: 'Her şey bitmedi'

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.



"Her şey bitmedi" diyen Tisserand, " "Defansif anlamda problemler yaşadık. Yaratmış olduğumuz pozisyonlar da vardı ancak bunları gole çeviremedik. Hiçbir şey bitmedi. Daha sıkı çalışacağız ve gelecek haftalarda kazanacağız." ifadelerini kullandı.



