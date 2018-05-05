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Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelirken, sarı - lacivertli bazı taraftarlar sürpriz bir harekete imza attı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme!
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05 Mayıs 2018 15:14
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile Beşiktaş Sompo Japan karşılaşırken,  Fenerbahçeli bazı taraftarlardan, Beşiktaş Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'e tepkiler vardı.

Bir grup taraftar başında sargı sarılı bir şekilde maça gelirken, bir taraftar ise karşılaşma devam ederken "Zımba yok mu?" diye bağırarak Şenol Güneş'e göndermede bulundu.

Öte yandan karşılaşma, 83-60 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinin 57. dakikasında sahaya atılan maddeler nedeni ile Şenol Güneş'e yabancı madde isabet etmiş, hakem Mete Kalkavan maçı tatil etmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına, isabet eden maddelerden dolayı 5 dikiş atılmıştı.





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