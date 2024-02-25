Fenerbahçeli taraftarlardan Rade Krunic'e protesto

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli tribünler, 1-0 gerideyken oyundan alınan Rade Krunic'e tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin devre arasında Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic, dün maça 11'de başladı. Ancak Boşnak oyuncu yine performansıyla sınıfta kaldı.
KRUNIC OYUNDAN ÇIKARKEN YUHALANDI
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu sekansta İsmail Kartal, Rade Krunic ve Cengiz Ünder'i oyundan aldı. Yerini Sebastian Szymanski'ye bırakan Krunic, oyundan çıkarken tribünler tarafından protesto edildi.
KRUNIC'İN FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, sarı-lacivertli formayla 8 maça çıktı. Bosna-Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
"YAKIN ZAMANDA DAHA İYİ KRUNIC GÖRECEKLER"
Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal, maç sonu Rade Krunic için "Şu anda Krunic bu değil, çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Bize gelmeden takım haricinde çalıştığı için onun adaptasyonu var. Yakın zamanda daha iyi Krunic göreceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin devre arasında Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic, dün maça 11'de başladı. Ancak Boşnak oyuncu yine performansıyla sınıfta kaldı.
KRUNIC OYUNDAN ÇIKARKEN YUHALANDI
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu sekansta İsmail Kartal, Rade Krunic ve Cengiz Ünder'i oyundan aldı. Yerini Sebastian Szymanski'ye bırakan Krunic, oyundan çıkarken tribünler tarafından protesto edildi.
KRUNIC'İN FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, sarı-lacivertli formayla 8 maça çıktı. Bosna-Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
"YAKIN ZAMANDA DAHA İYİ KRUNIC GÖRECEKLER"
Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal, maç sonu Rade Krunic için "Şu anda Krunic bu değil, çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Bize gelmeden takım haricinde çalıştığı için onun adaptasyonu var. Yakın zamanda daha iyi Krunic göreceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.