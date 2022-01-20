Fenerbahçeli taraftarlardan İsmail Kartal'a dev destek

Fenerbahçe'de ikinci dönemine başlayan İsmail Kartal, Kadıköy'de müthiş sevgi gösterisiyle karşılandı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli taraftarlardan İsmail Kartal'a dev destek
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20 Ocak 2022 10:58
Teknik Direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin mabedinde müthiş sevgi gösterisiyle karşılandı. İsmail Kartal, tribünlerin kendisi için yaptığı tezahüratlara, önlerinde eğilerek karşılık verdi.

Ülker Stadı'nda son haftalarda Ali Koç'a yönelik protestolar ve futbol alarak olan tepkiler ön plana çıkıyordu. Dünkü Altay karşılaşması öncesinde ise farklı bir tablo vardı. Vitor Pereira sonrası teknik direktör arayışlarından sonuç alamayan yönetim, takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet etmişti. Adeta ateşten gömleği giyen 60 yaşındaki çalıştırıcı, 2014- 15 sezonunun son haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinden yaklaşık 6.5 sene sonra yeniden Fenerbahçe 'nin hocası olarak Kadıköy'e çıktı. "Taraftarların beni sevdiğini biliyorum" diyen İsmail Kartal, 12. adam tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Tribünler, maçtan önce Kartal'a yönelik büyük sevgi gösterisinde bulundu. İsmail Kartal, taraftarların desteğine önce alkışlarla, ardından da tribünlere doğru eğilip selamlayarak karşılık verdi. 

 

 

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