Fenerbahçeli taraftarlar: "Fiyatları düşürün"

Sosyal medyada bir araya gelen Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimden Trabzonspor maçının bilet fiyatlarının düşürülmesini istedi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli taraftarlar: 'Fiyatları düşürün'
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02 Mart 2022 12:00
Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanarak ikincilik için iddialı bir konuma yerleşirken taraftarın da yönetimden bir ricası var.

Sosyal medyada bir araya gelen taraftarlar sarı-lacivertli idarecilere "Kötü geçen sezonda seyirciler takıma maksimum seviyede destek verdi. Trabzonspor maçı hepimiz için çok önemli. Bilet fiyatları makul seviyelere çekilsin" dediler. 

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