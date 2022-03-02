Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanarak ikincilik için iddialı bir konuma yerleşirken taraftarın da yönetimden bir ricası var.



Sosyal medyada bir araya gelen taraftarlar sarı-lacivertli idarecilere "Kötü geçen sezonda seyirciler takıma maksimum seviyede destek verdi. Trabzonspor maçı hepimiz için çok önemli. Bilet fiyatları makul seviyelere çekilsin" dediler.





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