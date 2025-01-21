Fenerbahçeli sporcu yangında hayatını kaybetti!

Fenerbahçe yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçeli sporcu yangında hayatını kaybetti!
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21 Ocak 2025 15:45
Son güncelleme 21 Ocak 2025 15:55
Fenerbahçe yüzme şubesinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." 

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