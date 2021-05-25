Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e teklif yağmuru

Sezon başında Sarı-Lacivertliler'e imzayı atan ve genelde hamle oyuncusu olarak takıma katkıda bulunan Sinan Gümüş'e teklifler yağmur gibi geliyor.



Alınan bilgiye göre Sinan'la, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un yanı sıra Gaziantepspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un ilgilendiği bildirildi.



Fenerbahçe'de kalmak isteyen Sinan ise yeni dönemde takımın başına geçecek hocanın gözüne girmeye çalışıp, ona göre yol haritasını çizmek istiyor.



