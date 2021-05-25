Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e teklif yağmuru

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Sinan Gümüş'e Süper Lig'den teklif yağıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e teklif yağmuru
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25 Mayıs 2021 09:04
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Sezon başında Sarı-Lacivertliler'e imzayı atan ve genelde hamle oyuncusu olarak takıma katkıda bulunan Sinan Gümüş'e teklifler yağmur gibi geliyor.

Alınan bilgiye göre Sinan'la, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un yanı sıra Gaziantepspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un ilgilendiği bildirildi.

Fenerbahçe'de kalmak isteyen Sinan ise yeni dönemde takımın başına geçecek hocanın gözüne girmeye çalışıp, ona göre yol haritasını çizmek istiyor.

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