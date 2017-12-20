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Fenerbahçeli Serhat'tan 'Fair-Play'lik aut

F.Bahçe'li oyuncu sakatlık geçirdi ancak hakem durdurmadı. Karabük bunu fark etmeden, golü attı. Daha sonra santrada durup, Fener'in gol atmasını bekledi. Ancak Serhat topu auta yolladı.

Kaynak: Akşam
Fenerbahçeli Serhat'tan 'Fair-Play'lik aut
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20 Aralık 2017 08:33
21 Yaş Altı Ligi 16. hafta maçında F.Bahçe, sahasında Karabük ile 2-2 berabere kalırken, maçta Fair-Play örneği yaşandı. Futbol sahalarında nadir rastlanacak olay şöyle gerçekleşti: F.Bahçe'nin Dereağzı'nda bulunan Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan müsabakada Sarı-Lacivertli oyuncu bir pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durdurmadı. Bunu fark etmeyen Karabüklüler devam edip, topu ağlara gönderdi. Ardından yapılan santrayla birlikte gol öncesi yaşanan pozisyonu telafi etmek isteyen Karabüklü oyuncular yerlerinde sabit kalarak Fener'e gol şansı verdi. Ancak Sarı-Lacivertli oyunculardan da hiç beklenmedik bir karşılık geldi.  

ŞENOL ÇORLU SERHAT'I TEBRİK ETTİ

Santrada topu alan genç oyuncu Serhat topu ağlara göndermek yerine herkesin şaşkın bakışları altında topu auta yolladı. Genç oyuncu bu hareketiyle hakemin duyarsızlığına mesaj gösterip, Karabük'ün centilmenliğine karşılık verdi.  F.Bahçe'nin altyapı hocalarının Serhat'ı yaptığı hareketten dolayı tebrik ettiği belirtildi. Altyapı sorumlusu Şenol Çorlu da genç oyuncuyla görüşerek "Yaptığı hareket çok özeldi. Seni tebrik ediyorum. Futbol hayatına böyle devam edersen iyi yerlere geleceksin. Puan kaybettik ama ileride kazanan sen olacaksın" dedi. 

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA YAŞANMIŞTI 

Karabük ve F.Bahçeli genç oyuncuların bu hareketlerinden dolayı Fair-Play ödülüne layık görülmesi bekleniyor. F.Bahçe'nin bu karşılaşmadaki gollerini 15. dakikada Serhat ile 31. dakikada Ahmethan kaydetti.Geçtiğimiz sezon oynanan U21 derbisinde F.Bahçe, 3 oyuncu değişiklik hakkını kullanıp sakatlıktan 10 kişi kalınca, Beşiktaş'ta Teknik Direktör Yasin Sülün bir oyuncusunu kenara alarak Fair-Play örneği yaşatmıştı.

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