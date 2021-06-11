Fenerbahçeli Samuel'e üç talip var

Transfer çalışmalarını yeni teknik direktörü açıkladıktan sonra başlatacak olan Fenerbahçe'de mevcut kadrodan da birçok isim başka kulüplerle anılıyor.
Ocak 2021'de Queens Park Rangers'tan transfer edilen Bright Osayi-Samuel için Avrupa'dan takipler başladı. 23 yaşındaki futbolcuyu Fransa Ligue 1'den Monaco'nun ve İskoçya'dan Celtic ile Rangers'ın istediği kaydedildi.
Ayrıca İngiltere'de de genç kanat oyuncusunun tanındığı anımsatıldı.
Ocak 2021'de Queens Park Rangers'tan transfer edilen Bright Osayi-Samuel için Avrupa'dan takipler başladı. 23 yaşındaki futbolcuyu Fransa Ligue 1'den Monaco'nun ve İskoçya'dan Celtic ile Rangers'ın istediği kaydedildi.
Ayrıca İngiltere'de de genç kanat oyuncusunun tanındığı anımsatıldı.