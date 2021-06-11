Fenerbahçeli Samuel'e üç talip var

23 yaşındaki futbolcuyu Fransa Ligue 1'den Monaco'nun ve İskoçya'dan Celtic ile Rangers'ın istediği kaydedildi. Ayrıca İngiltere'de de genç kanat oyuncusunun tanındığı anımsatıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Samuel'e üç talip var
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11 Haziran 2021 08:25
Transfer çalışmalarını yeni teknik direktörü açıkladıktan sonra başlatacak olan Fenerbahçe'de mevcut kadrodan da birçok isim başka kulüplerle anılıyor.

Ocak 2021'de Queens Park Rangers'tan transfer edilen Bright Osayi-Samuel için Avrupa'dan takipler başladı. 23 yaşındaki futbolcuyu Fransa Ligue 1'den Monaco'nun ve İskoçya'dan Celtic ile Rangers'ın istediği kaydedildi.

Ayrıca İngiltere'de de genç kanat oyuncusunun tanındığı anımsatıldı.

 

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