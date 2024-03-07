Fenerbahçeli oyunculardan Belçika'da zafer sözü

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise'a konuk olacak Fenerbahçe'de yıldız oyuncular maç öncesi galibiyet sözü verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli oyunculardan Belçika'da zafer sözü
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07 Mart 2024 10:28
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise'a konuk olacak Fenerbahçe'de yıldız oyuncular maç öncesi galibiyet sözü verdi.

Grubunu lider bitirip son 16'ya direkt kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralamak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularına son idman öncesinde seslendi ve "Taraftarımız, camiamız ve en önemlisi kendimiz için kazanmalıyız. Bunu başaracak kaliteye sahipsiniz. Biz değil onlar bize önlem alacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız" dedi. Tüm oyuncular da hocalarına zafer sözü verdi.

 
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