Fenerbahçeli Milli sporculardan açıklama!

Paris Olimpiyatları'na 27 sporcuyla 'rekor' katılım sağlayan Fenerbahçe'nin sporcuları ile Paris'te milli formayı giyecek sporcu kafilesi, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle Fransa'ya yolcu edildi.



Uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.



İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan uğurlama töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da birer konuşma yaptılar.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , "İyi hazırlandık, iyi çalıştık. Burada emeği geçen herkese; federasyonumuza, antrenörlerimize, malzemecilerimize herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sporcu gönderen kulüplerimizin en başında gelen Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca, buradan bütün kulüplere olimpik branşlardaki yatırımlarını artırmaları çağrısında bulunuyorum. Yeni umutlar, heyecanlar gelecek. Biz bu ülkeye güveniyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , "102 sporcumuzdan oluşan olimpiyat kafilemizle geçmişten bugüne nice başarıları tatmış, milletimizin göğsünü kabartmıştır. Sizler ön müsabakaları başarıyla tamamladınız ve zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin olimpiyat oyunlarındaki 100. yılında her birinizin üstün gayret göstereceğine ve bize yeni sevinçler yaşatacağına yürekten inanıyorum. Gözümüz, kulağımız sizlerin yanında olacak." ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği törende olimpik kafile, "Team Türkiye" aile fotoğrafı çekiminin ardından Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Paris'e hareket etti.



Olimpik sporcular, Paris yolculuğu öncesinde Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu. İşte o açıklamalar;



Busenaz Sürmeneli, ''Hazırlık süreci zor geçti, ama Paris'e giderken pozitif gitmek istiyorum. Bu takım bütün branşlarda çok çalıştı, yoğun tempolardan geçti ve suladığı ağaçların meyvelerini toplamaya gidiyor. Allah nasip ederse güzel ve tarihi bir olimpiyat olacağını ayrıca sürpriz madalyalar çıkacağını düşünüyorum. 2008 yılında olimpiyatları ben televizyondan izliyordum, antrenörüm de eniştem olduğu için oradan takip ediyordum ve o bayrağı taşıyanların nasıl bir gururla yürüdüğünü düşüyordum, şimdi ise ben taşıyorum. Bir kız çocuğunun umutları şimdi tekrardan yeşeriyor. Allah yüzümüzü güldürür ve bayrağımızı en iyi şekilde orada taşırız.'' dedi.



Buse Naz Çakıroğlu, ''Aslında ikinci olimpiyatımız ama üç yıldır bu anı bekliyorduk. Bir önce ki Tokyo Olimpiyatlarına giderken 'nereye gidiyoruz, ne göreceğiz' çok bilmiyorduk. Olimpiyat çok farklı bir yer şimdi ise bilinçli olarak gidiyoruz. Ekstra bir heyecan yaşıyorum, bir an önce sonuca ulaşmak ve istediğimi almak istiyorum. Bunu her zaman dile getiriyoruz; Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk Sporunun dinamiklerinden biri. Bir önce ki olimpiyatlara da rekor bir katılımla gitmiştik şu an o sayımızı da artırdık. 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' dememizin bir kanıtıdır bu. Buradan şunu da söylemek istiyorum; 27 sporcunun 27'si de madalya alacak diye beklenilmemeli. Oraya gitmek bile çok önemli, birçok sporcu tecrübelenecek ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hedef koyabilecek kendilerine. Madalya tabii ki önemli ama bu anlamda tecrübelenmek daha değerli bence. İlerleyen dönemlerde tecrübe bu sayımızı (27) daha da artıracaktır.'' açıklamalarında bulundu.



Samet Gümüş, ''Olimpiyatlar yaklaştıkça daha da çok heyecanlanıyorum. Gerçekten buradaki organizasyon çok iyi ve güzel karşılandık. Benim maçım 30 Temmuz'da ve o tarihin gelmesini iple çekiyorum diyebilirim.'' ifadelerini kullandı.



Eda Tuğsuz, ''Tüm Türkiye olarak çok heyecanlıyız, Tokyo'dan sonra tekrar 2024 Paris Olimpiyatları'ndayız. Ülkemiz adına çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Tüm dünyanın gözü bu organizasyonda olacak. Ben de ilk önce ülkemi sonra da kulübüm Fenerbahçe'mi en iyi şekilde temsil edip geri döneceğim.'' dedi.



Kayhan Özer, ''Hazırlıklarımız çok güzel geçti. Bizim için heyecan şimdi başladı artık yarışmanın yavaş yavaş başladığını şimdi anlıyoruz. Hem kış hem yaz sezonundaki hazırlıklarımızda çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Antrenmanlarımızı bitirdik, orada da biraz zamanımız olacak ve yarışmayı bekleyeceğiz.'' açıklamalarını yaptı.



Özkan Baltacı, ''Bugün Paris Olimpiyatları için yola çıkıyoruz. Bütün arkadaşlarımla beraber güzel işler başarmayı umuyoruz. Buradaki en büyük kafile biziz, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcuları olarak 27 kişiyle katılıyoruz bunun için ayrıca gurur ve onur duyuyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize, taraftarlarımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu.



Ecem Dönmez, ''Tabii ki süreç çok zorlu geçti ama böyle bir kulübün çatısı altında mücadele etmek çok güzel ve gurur verici bir duygu. Pırlanta gibi arkadaşlarım, kardeşlerimle burada beraber olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Hepimizin iyi başarılar elde edeceğinden eminim ama Kuzey'den (Kuzey Tunçelli) çok büyük bir beklenti var ona çok güveniyoruz ve başaracağından eminiz. Umarım her şey gönlümüzce olur.'' dedi.



Gizem Güvenç, ''Benim için çok zorlu bir süreç oldu, hepimiz çok çalıştık ve sonunda emeklerimizin karşılığını aldık. Hayal gibi burada olmak, çok heyecanlıyız. Ve her zaman dediğim gibi 'Fenerbahçeli olmak bir ayrıcalıktır. Küçüklükten beri hayal ettiğimiz şeylerin gerçek olması ekstra bir mutluluk veriyor.'' ifadelerini kullandı.



Zehra Duru Bilgin, ''Olimpiyat sporun zirvesi. Ayrıca 27 sporcu gibi büyük bir sayıyla ülkemizi temsil edecek olmamız benim için çok ayrı bir gurur. Gizem'in dediği gibi 'küçüklükten beri hayal ettiğimiz şeylerin gerçek olması' ekstra bir mutluluk veriyor. Kendim için, herkes için çok heyecanlıyım. Böyle bir şeyi başardığım ve burada olduğum için de gururlu ve mutluyum.'' dedi.



Kuzey Tunçelli, ''Olimpiyatlarda Türkiye'mizin bayrağını dalgalandırmak inanılmaz bir duygu. İnşallah en güzel sonuçlarla ülkemizi daha da gururlandırmak istiyoruz. Bu yolda bize destek olan öncelikle kulübümüz Fenerbahçe'ye daha sonra herkese teşekkür ediyoruz.'' açıklamalarında bulundu.



Elis Özbay, ''Çok mutlu ve gururluyum. Şu an artık işlerin ciddileştiği bir noktadayız. Tüm arkadaşlarımla beraber Paris yolculuğunu yapmak eminim çok keyifli olacak. Bizim adımıza her şey güzel gidiyor, çalışmalarımızı çok iyi bir şekilde tamamladık. Paris Olimpiyatları'nda da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.



Sibel Altınkaya, ''Çok heyecanlıyım. Masa tenisi olarak uzun zaman sonra ilk kez olimpiyatlara katılacağız. Mutlu ve gururluyum, sabırsızlanıyorum." dedi.





