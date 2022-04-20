Fenerbahçeli Mesut Özil, ikinci kez baba oluyor

Tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve Eda adında bir kız çocuğu olan Mesut Özil, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü futbolcunun eşinin ikinci kez hamile olduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Mesut Özil, ikinci kez baba oluyor
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20 Nisan 2022 12:55
Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcularından Mesut Özil bir kez daha babalık heyecanı yaşayacak. Posta'nın haberine göre; 2020'de kızı Eda'yı kucağına alan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de sıkıntılı bir süreç yaşayan Mesut'un ayrılacağı konuşuluyor. Ancak hayatını Türkiye'de kuran yıldız futbolcunun gönlü kalmaktan yana.


"5 ÇOCUK"

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. (Gülerek) Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.


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