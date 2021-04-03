Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a transfer teklifi!

Fenerbahçe'de performansıyla beklentilerin altında kalan Mauirico Lemos'a talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a transfer teklifi!
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03 Nisan 2021 10:27
Mauricio Lemos Merladet
Mauricio Lemos Merladet
Fenerbahçe
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, hem yaz transfer döneminde hem de ocak ayında önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Mauricio Lemos'un geleceği belirsizliğini koruyor.

İspanyol basını Las Palmas'ın, eski futbolcusunu kadrosuna katmak için sezon sonunda teklif yapacağını iddia etti. 25 yaşındaki Uruguaylı stoper, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 karşılaşmada 773 dakika süre aldı.

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda Mauricio Lemos için resmi teklif gelmesi halinde, ayrılığa izin verecek.



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