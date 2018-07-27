  •  
    Gomis'ten olay cevap; "Bu sizin sorununuz..."
  •  
    Alex transferde devrede 'F.Bahçe'ye gitmelisin...'
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    Transfere evet dedirten dev rapor; "15'e gider..."
  •  
    Fener'e yeni wonderkid! Transferde sürpriz isim

Fenerbahçeli Mahsun, tıpkı Arda Turan gibi!

Fenerbahçe'de A takıma yükselen 18 yaşındaki Mahsun Çapkan, Arda Turan gibi top toplayıcılıktan geldi.

Fenerbahçeli Mahsun, tıpkı Arda Turan gibi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2018 10:02
Fenerbahçe'nin Burak Albayrak, Muhammed Gümüşkaya ile birlikte profesyonel sözleşme yaptığı Mahsun Çapkan, göz dolduruyor.

Kısa sürede teknik direktör Phillip Cocu'nun beğenisini kazanan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, idmanlarda da şov yapıyor. Önceki günkü çalışmada 4 gol birden atan genç futbolcunun ailesiyle konuşan Cocu, "Mahsun'dan beklentimiz çok büyük. Gelişimini birlikte takip edelim" dedi.

Hollandalı teknik adamın, Arda Turan gibi top toplayıcılıktan gelen Mahsun'u bugün Altınordu'ya karşı oynatması bekleniyor.

Mahsun Çapkan, Ülker Stadı'ndaki birçok karşılaşmadatop toplayıcılık yapmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için