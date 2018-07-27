Fenerbahçeli Mahsun, tıpkı Arda Turan gibi!

Fenerbahçe'nin Burak Albayrak, Muhammed Gümüşkaya ile birlikte profesyonel sözleşme yaptığı Mahsun Çapkan, göz dolduruyor.Kısa sürede teknik direktör Phillip Cocu'nun beğenisini kazanan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, idmanlarda da şov yapıyor. Önceki günkü çalışmada 4 gol birden atan genç futbolcunun ailesiyle konuşan Cocu, "Mahsun'dan beklentimiz çok büyük. Gelişimini birlikte takip edelim" dedi.Hollandalı teknik adamın, Arda Turan gibi top toplayıcılıktan gelen Mahsun'u bugün Altınordu'ya karşı oynatması bekleniyor.Mahsun Çapkan, Ülker Stadı'ndaki birçok karşılaşmadatop toplayıcılık yapmıştı.