Fenerbahçeli Lincoln ve eşi Türkçe dersleri alıyor

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Santa Clara'dan transfer ettiği Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Türkçe dersi almaya başladı.



Çift, çocukları ile birlikte tuttukları özel hocadan günde 2 saat Türkçe öğreniyor. Lincoln'ün 2017'de Rizespor'da oynadığı dönemde de kısa bir süre Rize'de yaşayan Adriana Müller sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımları ile dikkat çekiyor.



Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat imzalayan Lincoln şu ana kadar 2 gol, 4 asist üretti.





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