Fenerbahçeli Lincoln ve eşi Türkçe dersleri alıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Türkçe dersleri almaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçeli Lincoln ve eşi Türkçe dersleri alıyor
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18 Eylül 2022 14:39
Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Santa Clara'dan transfer ettiği Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Türkçe dersi almaya başladı.

Çift, çocukları ile birlikte tuttukları özel hocadan günde 2 saat Türkçe öğreniyor. Lincoln'ün 2017'de Rizespor'da oynadığı dönemde de kısa bir süre Rize'de yaşayan Adriana Müller sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat imzalayan Lincoln şu ana kadar 2 gol, 4 asist üretti.

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