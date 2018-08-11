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Fenerbahçeli komiser, Galatasaraylı taraftarlarla tezahürat yaptı

Komiser Mücahit Karadayıoğlu'nun küfürlü tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarları engellemek için Galatasaray tezahüratı yaptığı görüntüler ortaya çıktı!

Kaynak: DHA
Fenerbahçeli komiser, Galatasaraylı taraftarlarla tezahürat yaptı
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11 Ağustos 2018 18:25
Konya'da Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa müsabakası için gelen bir grup Galatasaray taraftarının küfürlü tezahürat yapmaması için aralarına giren komiser Mücahit Karadayıoğlu'nun, küfürlü tezahüratı bırakan taraftarlarla, Fenerbahçeli olmasına rağmen Galatasaray tezahüratı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

5 Ağustos Pazar günü Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa maçı için Konya'ya gelen bir grup Galatasaray taraftarını, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli komiser Mücahit Karadayıoğlu küfürlü tezahürat yapmamaları konusunda uyardı. Uyarının ardından taraftarların küfürlü tezahürat yapmayı bırakarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", İzmir Marşı, "Polise kalkan eller kırılsın" ve "Özür dileriz" gibi tezahüratları yapması üzerine, sarı kırmızılı taraftarları kırmayan ve Fenerbahçeli olduğu öğrenilen komiser Karadayıoğlu, Galatasaraylı taraftarlarla birlikte tezahüratlara katıldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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