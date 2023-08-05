Fenerbahçeli Joshua King'e 2 milyon euro'luk teklif!

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Joshua King'e 3 takım talip oldu. Norveçli oyuncu için Sarı-lacivertlilere 2 milyon euro'luk teklif yapıldığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Joshua King'e 2 milyon euro'luk teklif!
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05 Ağustos 2023 13:29
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Joshua King'in Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyor. 

3 TALİP VAR

Sarı-lacivertliler, 3 talibi olan hücum oyuncusu King'den de 2 milyon euro'luk gelir bekliyor. Joshua King'e Belçika, Norveç ve İngiltere'den talipler olduğu belirtildi. 

Uygun şartların oluşması durumunda Teknik Direktör İsmail Kartal'ın King'in ayrılığına izin vereceği aktarıldı. 



JOSHUA KING KİMDİR?

Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. 10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabiliyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giydi. 

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