Fenerbahçeli Joao Pedro, Brezilya ekibi Gremio'da

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki İtalyan santrforu Joao Pedro, Brezilya ekibi Gremio'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Joao Pedro, Brezilya ekibi Gremio'da
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03 Ağustos 2023 09:13
Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun ayrılığı resmileşti. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekiplerinden Gremio ile anlaşan Joao Pedro'nun gidişini TFF'ye bildirdi.

Brezilya ekibi de sosyal medya hesaplarından İtalyan santrforun Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Aynı zamanda anlaşmada 3.5 milyon euro + bonus satın alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe, Pedro'yu geçtiğimiz sezon başında 4.5 milyon avro ödeyerek İtalyan ekibi Cagliari'den transfer etmişti.

28 kez sarı lacivertli forma giyen Joao Pedro, 5 gol ve 1 asist üretti.



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