Fenerbahçeli isimlere derbide yakın takip!

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisinde scoutlar tarafından takip edilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli isimlere derbide yakın takip!
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07 Aralık 2024 10:04
Son dönemde yaptığı satışlarla Türkiye'nin en çok bonservis geliri elde eden kulübü olan Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde üç oyuncusunu vitrine çıkaracak.

AVRUPA'DAN TAKİP

Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek bugünkü maçta Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olacak. Fransa Ligi'nden iki takımın scoutu, Oğuz'u tribünden izleyecek.

FIORENTINA VE STUTTGART

Szymanski için Fiorentina, İsmail Yüksek için de Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek. Fenerbahçe'nin oynadığı son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Oğuz Aydın, toplamda 3 gol ve 1 asist üretti.

Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı. İsmail Yüksek ise görev aldığı maçlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ile öne çıktı. 



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