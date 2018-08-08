400 metre engellide dünya şampiyonluğu bulunan Nicholas Bett, ülkesi Kenya'da geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti.
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellinin altın madalyalı ismi Nicholas Bett, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Nijerya'da düzenlenen Afrika Şampiyonası'nda yarıştıktan sonra ülkesi Kenya'ya dönen 28 yaşındaki sporcunun Nandi bölgesinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. 2015 yılında 47.79 saniyelik derecesiyle erkekler 400 metre engellide dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Kenyalı atlet olan Nicholas Bett'in Afrika şampiyonalarında da iki bronz madalyası bulunuyordu.
Fenerbahçe de kulüp sporcusu Nicholas Bett için başsağlığı mesayı yayınladı.
"Kulübümüzün Atletizm Şubesi sporcularından Dünya Şampiyonu atletimiz Nicholas Bett'in, Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kenyalı sporcumuz Nicholas Bett'in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Bett'in tüm sevenlerine ve Kenya halkına başsağlığı diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellinin altın madalyalı ismi Nicholas Bett, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Nijerya'da düzenlenen Afrika Şampiyonası'nda yarıştıktan sonra ülkesi Kenya'ya dönen 28 yaşındaki sporcunun Nandi bölgesinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. 2015 yılında 47.79 saniyelik derecesiyle erkekler 400 metre engellide dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Kenyalı atlet olan Nicholas Bett'in Afrika şampiyonalarında da iki bronz madalyası bulunuyordu.
Fenerbahçe de kulüp sporcusu Nicholas Bett için başsağlığı mesayı yayınladı.
"Kulübümüzün Atletizm Şubesi sporcularından Dünya Şampiyonu atletimiz Nicholas Bett'in, Nandi kentinde trafik kazası geçirerek vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kenyalı sporcumuz Nicholas Bett'in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Bett'in tüm sevenlerine ve Kenya halkına başsağlığı diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın