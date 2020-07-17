Fenerbahçeli Harun Tekin teklifleri değerlendiriyor

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan harun Tekin, teklifleri değerlendiriyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fenerbahçeli Harun Tekin teklifleri değerlendiriyor
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17 Temmuz 2020 13:36
Altay'ın transferi sonrası kulübeden çıkamayan Harun Tekin ayrılık kararı alabilir.

Milli kalecinin şu anda teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içinde kesin kararını vereceği öğrenildi.

Harun Tekin, bu sezon Fenerbahçe forması ile 7 resmi maça çıkabildi. 31 yaşındaki kaleci bu maçlarda 1 gol yerken, 6 maçta kalesini gole kapattı.



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