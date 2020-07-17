Fenerbahçeli Harun Tekin teklifleri değerlendiriyor

Altay'ın transferi sonrası kulübeden çıkamayan Harun Tekin ayrılık kararı alabilir.
Milli kalecinin şu anda teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içinde kesin kararını vereceği öğrenildi.
Harun Tekin, bu sezon Fenerbahçe forması ile 7 resmi maça çıkabildi. 31 yaşındaki kaleci bu maçlarda 1 gol yerken, 6 maçta kalesini gole kapattı.
Milli kalecinin şu anda teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içinde kesin kararını vereceği öğrenildi.
Harun Tekin, bu sezon Fenerbahçe forması ile 7 resmi maça çıkabildi. 31 yaşındaki kaleci bu maçlarda 1 gol yerken, 6 maçta kalesini gole kapattı.