Fenerbahçeli Harun Tekin'e Süper Lig'den iki teklif

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren kaleci Harun Tekin, Süper Lig'in önemli ekiplerinden transfer teklifi aldı.

Haber; Sözcü
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Fenerbahçeli Harun Tekin'e Süper Lig'den iki teklif
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24 Mayıs 2021 19:55
2018 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Harun Tekin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertli ekiple 3 yıllık anlaşmasının sonuna gelen Tekin'e, Süper Lig'in bazı ekiplerinden teklif geldi.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 31 yaşındaki Harun Tekin'e, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın resmi teklifte bulunurken, Fenerbahçe cephesi ise, oyuncuyla şu ana kadar bir görüşme gerçekleştirmedi. Oyuncunun menajeri sarı lacivertlilerle son bir görüşme yapacak ve Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre geleceğine ilişkin kararı verecek.

Öte yandan Tekin'in sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon maddesi, 25 maçta oynama şartı gerçekleşmediği için devre dışı kaldı.

Transfer olduğu ilk sezon takımın kalesini koruyan deneyimli kaleci, Altay Bayındır'ın transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine mahkum kaldı. Geride kalan sezonun son haftalarında Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla eldivenleri devralan Tekin, oynadığı 6 maçta kalesinde 7 gol gördü.


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