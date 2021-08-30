Fenerbahçeli Gürkan Başkan Famalicao'ya transfer oldu

Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı transfer etti.
19 yaşındaki stoper Gürkan Başkan'ın transferini açıklayan Famalicao kulübü, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapıldığını da duyurdu.
Fenerbahçe kulübüne herhangi bir ücret ödenip ödenmediği henüz netlik kazanmazken oyuncu geçen sezon 6 ay süreyle Muğlaspor'a kiralanmıştı.
19 yaşındaki stoper Gürkan Başkan'ın transferini açıklayan Famalicao kulübü, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapıldığını da duyurdu.
Fenerbahçe kulübüne herhangi bir ücret ödenip ödenmediği henüz netlik kazanmazken oyuncu geçen sezon 6 ay süreyle Muğlaspor'a kiralanmıştı.
Portekiz ekibi Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı transfer ettiğini açıkladı.pic.twitter.com/zsaGuee0MJ
— Sporx (@sporx) August 30, 2021