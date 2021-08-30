Fenerbahçeli Gürkan Başkan Famalicao'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoper oyuncusu Gürkan Başkan, Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Gürkan Başkan Famalicao'ya transfer oldu
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30 Ağustos 2021 23:53
Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao, Fenerbahçe'den Gürkan Başkan'ı transfer etti.

19 yaşındaki stoper Gürkan Başkan'ın transferini açıklayan Famalicao kulübü, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapıldığını da duyurdu.

Fenerbahçe kulübüne herhangi bir ücret ödenip ödenmediği henüz netlik kazanmazken oyuncu geçen sezon 6 ay süreyle Muğlaspor'a kiralanmıştı.


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