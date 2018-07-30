  •  
    Cocu, bir ismin biletini kesti! Diğeri de yolda!
  •  
    Beşiktaş'ın Ospina için ödeyeceği rakam belli!
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer
  •  
    Aziz Yıldırım başlatmıştı, Ali Koç ''Bitirelim'' dedi!
  •  
    Fatih Terim'in kaleci için kararı! Taraftar de istedi

Fenerbahçeli genç isme Avrupa'nın devleri talip

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ömer Faruk Beyaz'a Avrupa'nın önde gelen kulüpleri talip oldu.

Fenerbahçeli genç isme Avrupa'nın devleri talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 08:52
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Kendi yaş grubunun en iyisi" dediği Ömer Faruk Beyaz'a birçok Avrupa devi talip.

Tottenham, Real Madrid ve Arsenal genç yıldız adayının peşinde. Özellikle Tottenham'ın Beyaz ailesiyle görüşerek güçlü bir teklif yaptığı öğrenildi.

Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak. Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için