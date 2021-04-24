Fenerbahçeli futbolculardan kontrol/şut challenge!

Fenerbahçeli futbolcular, antrenman sonrası kontrol / şut yarışması düzenlediler.

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Fenerbahçeli futbolculardan kontrol/şut challenge!
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24 Nisan 2021 17:21
Fenerbahçeli futbolcular Harun Tekin, Bright Osayi-Samuel, Papiss Cisse, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Lemos, Arda Güler, Oytun Özdoğan ve Canberk Aydemir antrenman sonrası Kontrol / Şut Challenge'ı yaptılar.



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