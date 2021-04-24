Fenerbahçeli futbolcular Harun Tekin, Bright Osayi-Samuel, Papiss Cisse, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Lemos, Arda Güler, Oytun Özdoğan ve Canberk Aydemir antrenman sonrası Kontrol / Şut Challenge'ı yaptılar.
Fenerbahçeli futbolculardan kontrol/şut challenge!
Fenerbahçeli futbolcular, antrenman sonrası kontrol / şut yarışması düzenlediler.
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24 Nisan 2021 17:21
Fenerbahçe
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