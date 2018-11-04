BAŞ SORUMLUSU BELHANDA!

ANDERLECHT START'I

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında kaçan 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor..Türk Telekom Stadı'nda 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan ve 2-2'yi bulan sarı-lacivertliler, son dakikalarda 2-3 net fırsattan yararlanamayınca beraberliğe razı oldu.Kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede,dedikleri öğrenildi..Oyuncular ikinci yarıdaki gibi mücadele etmeleri halinde ligde istenen noktaya geleceklerini belirterek, "Bundan sonra da aynı ruhla devam" kararı aldılar. Öte yandan sarı-lacivertliler, olayların sorumlusu olarak ise Galatasaraylı Belhanda'yı gösterdi. Faslı oyuncunun maç başlamadan Donk ile birlikte ısınırken aralarından geçerek tahrikte bulunduğu dile getirilirken, maç bitiminde de Soldado ile kapışıp fitili ateşlediği kaydedildi.Kanarya'da gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. D Grubu'ndaki 4'üncü maçında perşembe günü Ülker Stadı'nda Anderlecht'i konuk edecek olan sarı-lacivertliler, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenmanda derbide ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular dar alanda pas organizasyonları ve ve çift kale maçlar gerçekleştirdi. Takım bugün izinli. Hazırlıklara yarın devam edilecek.