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Fenerbahçeli futbolculara göre olayların sorumlusu

Fenerbahçeli futbolcular, derbi sonrasında aralarında yaptığı konuşmada olayların çıkış noktasındaki ismi belirlediler.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçeli futbolculara göre olayların sorumlusu
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04 Kasım 2018 13:30
Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında kaçan 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor..

Türk Telekom Stadı'nda 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan ve 2-2'yi bulan sarı-lacivertliler, son dakikalarda 2-3 net fırsattan yararlanamayınca beraberliğe razı oldu.

Kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede, "Galatasaray'ı elimizden kaçırdık ancak asıl önemlisi bu akşam takım olduk" dedikleri öğrenildi..

BAŞ SORUMLUSU BELHANDA!

Oyuncular ikinci yarıdaki gibi mücadele etmeleri halinde ligde istenen noktaya geleceklerini belirterek, "Bundan sonra da aynı ruhla devam" kararı aldılar. Öte yandan sarı-lacivertliler, olayların sorumlusu olarak ise Galatasaraylı Belhanda'yı gösterdi. Faslı oyuncunun maç başlamadan Donk ile birlikte ısınırken aralarından geçerek tahrikte bulunduğu dile getirilirken, maç bitiminde de Soldado ile kapışıp fitili ateşlediği kaydedildi.

ANDERLECHT START'I

Kanarya'da gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. D Grubu'ndaki 4'üncü maçında perşembe günü Ülker Stadı'nda Anderlecht'i konuk edecek olan sarı-lacivertliler, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenmanda derbide ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular dar alanda pas organizasyonları ve ve çift kale maçlar gerçekleştirdi. Takım bugün izinli. Hazırlıklara yarın devam edilecek.

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