Fenerbahçeli futbolcular yemekte buluştu

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bazı futbolcular, gece yemekte bir araya geldi

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli futbolcular yemekte buluştu
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06 Nisan 2022 09:46
Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi yemekte buluştu.

Sarı-lacivertli ekipten Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Dimitris Pelkas, Jose Sosa ve U19 takımından Abdullah Kaan Karaca bir restoranda yemek yedi.

Altay Bayındır, bu yemekten bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

 
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