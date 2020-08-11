Fenerbahçeli futbolcular testten geçti

Futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testine tabi tutuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçeli futbolcular testten geçti
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11 Ağustos 2020 12:26
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, bir dizi testten geçti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyuncular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testine tabi tutuldu.

Futbolcular, akşam saatlerinde ise laktat testinden geçecek.

Fenerbahçe'de yarından itibaren günlük antrenman sayısı ikiye çıkacak. Topuk Yaylası kampı öncesi bir de hazırlık maçı oynayacak sarı-lacivertliler, kampta ise arttırılmış taktiksel çalışmalara başlayacak.

 



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