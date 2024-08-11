Fenerbahçeli futbolcular, Mourinho gibi kampanyaya katıldı

Ülkemizin evlatlarının yanında olmak Fenerbahçe'nin gururlu bir geleneği oldu. Hocamın başlattığı bu kampanyayı desteklediğimi ve 10 kardeşimize burs vereceğimi duyuruyorum. Takım olarak hepimiz de bu kampanyaya canı gönülden destek olacağız. Öyle değil mi?" diyerek İrfan Can'ı kampanyaya davet etti.



İrfan Can ise " Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun bir parçası olmanın verdiği gururla, elimden gelen tüm desteği çocuklarımıza umut olabilmek için vermek benim için bir şeref. Hocamızın ve kulübümüzün açtığı bu yolda ben de 17 çocuğumuzun hayatına dokunabilmek onlara destek olmak isterim. Aynı hisleri paylaştığına eminim." diyerek Cengiz Ünder'e çağrıda bulundu.



Kampanyaya katılan Cengiz Ünder, " Hayallerimiz Bir diyerek çıktığımız yolda, geleceğimizin mimarları çocuklarımıza destek olabilmek için ben de 20 çocuğumuzun yanında olacağım. Atamızın da dediği gibi 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.' Geleceğe beraber sahip çıkacağımıza eminim" diyerek, Çağlar Söyüncü'ye çağrı yaptı.



Çağlar ise " Bu güzel vatanımızın güzel evlatları için ben de elimi taşın altına koymaktan büyük bir mutluluk ve de gurur duyuyorum. Geleceğimizin mirası 22 evladımıza umut olmak ve hayallerini gerçekleştirmek için elimden geleni yapmaya hazırım." ifadeleri ile Cenk Tosun'u kampanyaya davet etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "ihtiyacı olan çocuklara eğitim bursu" başlığı altında katıldığı kampanyaya, Fenerbahçeli futbolcular da katıldı.Mert Hakan yaptığı paylaşımda,