Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, hız ve laktat testinden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti
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11 Ağustos 2020 20:44
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, hız ve laktat testinden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyunculara, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hız ve laktat testi uygulandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 



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