Fenerbahçeli futbolcular galibiyet için kenetlendi!

Trabzonspor maçı, Sarı-Lacivertliler için sezonun kaderini belirleyecek sınav olarak görülüyor. Hafta boyunca bu karşılaşmaya yönelik sadece taktiksel çalışmalar yapılmadı. Gerek başkan ve yönetimin ziyareti, gerekse Emre Belözoğlu ile tecrübeli isimlerin konuşmalarıyla mental anlamda da zorlu maça hazırlanıldı. Erol Bulut, rakibi devirecek planı belirledi.



'Yeteneklerinizi konuşturun'



46 yaşındaki teknik adam, kazanmak zorunda olmalarına rağmen savunma güvenliğinin önemine vurgu yaptı, "Göztepe maçındaki gibi açıklar istemiyorum" dedi. Erol Bulut, Pelkas, Mesut Özil, Valencia gibi isimlere de hücumda bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmaları talimatını vererek, "Bu kritik maçta sizin gibi özel oyuncuların yapacakları çok önemli" diye konuştu.



'Gücümüzü göstereceğiz'



Futbolcular da pazar günü için kenetlendi. Oyuncular, son dönemde ağır şekilde yapılan eleştirilere sahada cevap verip, alacakları galibiyetle hâlâ şampiyonluğun en önemli adayı olduklarını göstermeye kararlı. Samandıra'da kimse, olumsuz bir sonucu ve sonrasında yaşanacakları aklından bile geçirmiyor. Herkesin düşüncesi aynı: Fenerbahçe'nin gücünü göstereceğiz!







