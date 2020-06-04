Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, üçüncü kez baba oldu

Sarı-Lacivertliler'in Yeşil Burun Adalı futbolcusu Garry Rodrigues, üçüncü kez baba oldu.

Haber; AA
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, üçüncü kez baba oldu
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04 Haziran 2020 19:32
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.  

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, Isai isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Rodrigues çiftini tebrik eder, bebekleri Isai Rodrigues'e sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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