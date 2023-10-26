29 Ekim

Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip!

Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcu Fred'e sürpriz bir talip çıktı. İngiliz ekibinin, devre arasında tecrübeli isim için sarı-lacivertli takımın kapısını çalacağı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip!
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26 Ekim 2023 08:54
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fred'e sürpriz talip çıktı...

Tonali'nin yerine geçici bir süre için oyuncu bakan Newcastle'ın alternatifli listesindeki isimlerden birinin de Fred olduğu ortaya çıktı.

DEVRE ARASINDA TEKLİF

Newcastle menajeri Eddie Howe'un listesinde sadece 4 isme yer verdiği öğrenilirken, bunlardan biri de Fred. Ada ekibi, ocakta teklif yapabilir.



FRED BU SEZON NE YAPTI?

Brezilyalı orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 12 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 4 asist üretti. Fred'in sarı-lacivertli ekiple 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sambacı oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.  

 
 

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