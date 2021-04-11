Fenerbahçeli Filip Novak'a transfer için talip var

Süper Lig'de, sezon başı ve ocak ayında yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe'de, bazı isimlerle vedalaşılması bekleniyor. Szonun etkisiz isimlerinden biri olan Filip Novak için önemli bir transfer iddiası geldi. Çek basınına göre yıldız futbolcuyu, ülkesinin en önemli takımlarından biri olan Slavia Prag istiyor.



Kariyerine Zlin'de başlayan Novak, Jablonec ve Midtjylland'ın ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu. Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Çek oyuncu, çıktığı 15 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Sol bek mevkisinde forma giyen 30 yaşındaki deneyimli yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.



