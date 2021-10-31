BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!

F.BAHÇELİ ESKİ YÖNETİCİNİN SÖZLERİ

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk yarının son saniyelerinde gelen gol çok konuşuldu.Sarı-kırmızılı futbolcu Olimpiu Morutan, 45+3. dakikada sol ayağıyla çaprazdan topu ağlara gönderdi. Bu gole Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın rakip taraftarları, pozisyonunun ofsayt olduğunu belirttiler.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan paylaşımda "Herkese adalet lazım" ifadeleri kullandı.Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Metin Siphaioğlu da pozisyonla ilgili paylaşım yaptı. Metin Siphaioğlu paylaşımında "T" ifadelerini kullandı.Beşiktaşlı taraftarlar ise, Hatayspor deplasmanında Mehmet Topal'ın golünün Francisco Montero'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlatarak, Galatasaray'ın golüne itiraz ettiler.