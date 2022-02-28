Fenerbahçeli eski futbolcu Numan Okumuş vefat etti

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Numan Okumuş, 82 yaşında vefat etti.

Haber; AA
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Fenerbahçeli eski futbolcu Numan Okumuş vefat etti
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28 Şubat 2022 16:12
A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Numan Okumuş, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe Kulübü, Okumuş'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kariyerinde ikişer kez A Milli Takım ve Ümit Milli Takım formalarını giyen Numan Okumuş, Fenerbahçe'de ise iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.

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