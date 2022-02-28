Fenerbahçeli eski futbolcu Numan Okumuş vefat etti

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Numan Okumuş, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe Kulübü, Okumuş'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Kariyerinde ikişer kez A Milli Takım ve Ümit Milli Takım formalarını giyen Numan Okumuş, Fenerbahçe'de ise iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe Kulübü, Okumuş'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Kariyerinde ikişer kez A Milli Takım ve Ümit Milli Takım formalarını giyen Numan Okumuş, Fenerbahçe'de ise iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.