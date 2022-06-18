Fenerbahçeli eski futbolcu Antwerp'te!

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey forması giyen Vincent Janssen, Royal Antwerp'e transfer oldu.



Belçika ekibinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Başarılı oyuncu daha önce Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham ve Fenerbahçeforması da giymişti.



Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon Monterrey formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.





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