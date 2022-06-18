Fenerbahçeli eski futbolcu Antwerp'te!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vincent Janssen, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçeli eski futbolcu Antwerp'te!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2022 17:38
Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey forması giyen Vincent Janssen, Royal Antwerp'e transfer oldu.

Belçika ekibinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başarılı oyuncu daha önce Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham ve Fenerbahçeforması da giymişti.

Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon Monterrey formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ