Fenerbahçeli Emre Mor'a Süper Lig'den talip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcuyla Süper Lig ekibi Hatayspor ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçeli Emre Mor'a Süper Lig'den talip!
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02 Ocak 2024 14:16
Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Emre Mor sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'den Hatayspor'un radarında....

VOLKAN DEMİREL İSTİYOR

Volkan Demirel'in raporuyla transferde atağa kalkan Hatayspor, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

Bordo-beyazlılar, F.Bahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı. Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde oyuncuyu hayata döndüren Demirel, Emre'yi kadrosunda görmek istediğini iletti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜNE GİREMEDİ!

26 yaşındaki milli oyuncu bu sezon beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, Emre Mor'a bu sezon 3 maçta görev verdi. Yıldız oyuncu bu sezon sadece 21 dakika süre aldı. 

 
 

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