Fenerbahçeli Elif'i enkazdan kurtaran muhtara forma hediye edildi

Deprem felaketinde enkazın altından kurtardığı 7 yaşındaki Elif Sare Zencirkıran ile arasında geçen diyalog gündem olan Trabzonspor taraftarı Coşkun Ayyıldız'a, Fenerbahçe forması gönderildi.

Haber; Hürriyet
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Fenerbahçeli Elif'i enkazdan kurtaran muhtara forma hediye edildi
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05 Mart 2023 14:24
Deprem sonrası Adıyaman'da yıkılan evlerinin enkazından kurtardığı 7 yaşındaki Elif Sare Zencirkıran'ın "Fenerbahçeliyim" demesi üzerine, "Ben de bugün Fenerbahçeliyim" karşılığını veren Trabzonspor taraftarı Coşkun Ayyıldız'a sarı lacivertli kulübün gönderdiği imzalı forma yerine ulaştı.

BAŞKAN ALİ KOÇ İMZALADI

Başkan Ali Koç'un imzalayıp üzerine, "Coşkun Ayyıldız'a sevgi ve selamlar. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun" ifadelerini yazdığı formayı alan Trabzon'un Of ilçesindeki Erenköy Mahallesi'ni muhtarı Ayyıldız, şunları söyledi: "Formayı çerçeveletip muhtarlığa asıyorum. Bir de Ali Bey depremde kurtarma çalışması yapan 20 kişilik gönüllü ekibimizi maça davet edeceğini bildirmişti. Bunun için de haber bekliyoruz."



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