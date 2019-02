Fenerbahçeli boksör olimpiyat için siklet değiştirecek

"Çocukluğumdan beri Fenerbahçe hayranıyım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hikayesi

Fenerbahçe'nin +81 kiloda dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan 36 yaşındaki milli boksörü Şennur Demir, hayali olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alabilmek için 75 kiloya düşmeye çalışıyor.Sarı-lacivertlilerin başarılı boksörü AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hayali olan olimpiyatlar için zorlu bir yola çıktığını belirtti.Kariyerinde +81 kiloda büyük başarılar kazanan Şennur, bu sıklette olimpiyat olmadığı için 75 kiloya düşmek zorunda olduğunu aktardı.Bunun çok zor bir şey olduğunu vurgulayan başarılı boksör, "Zor bu kiloya düşmek ama Fenerbahçe Kulübündeyim. Buradaki imkanlar ve hocalarımızın bize desteğiyle bizim bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Kilo kaybı yaşarken güç kaybı yaşamamak lazım. Her ay 250 gram ya da 500 gram düşerek gitmemiz lazım. Ekim ayındaki Dünya Şampiyonası'na kadar mutlaka 75 kiloya düşmeliyim." dedi.Dünya şampiyonasında altın madalya almadan ve olimpiyat görmeden sporu bırakmak istemediğini vurgulayan Şennur Demir, şunları kaydetti:"Bu yıl dünya şampiyonasında 75 kiloda mücadele edeceğim. Benim bulunduğum sıklet +81 kilo. Bu sıklette olimpiyat yok. Onun için Dünya Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele etmem lazım. Olimpiyatta madalya kazanmak istiyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonası görüp madalyalar kazandım. Olimpiyata da gidip madalya kazanırsam ülkemi çok gururlandıracağım. Kendimi sürekli motive ediyorum. Olimpiyatlar bir sporcu için zirvedir. Boksta kadınlarda şu ana kadar olimpiyata giden bir sporcu yok. Oraya katılmak için değil, ülkeme madalya getirmek için gideceğim. Fenerbahçe sporcusu olarak Japonya'da hedefim İstiklal Marşı'mızı okutmak."Şennur Demir, Bartın'da köyde büyüdüğünü ve çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getirdi.Fenerbahçe'nin hedeflerini görmesinde yardımcı olduğunu vurgulayan Şennur, sözlerini şöyle sürdürdü."Hedeflerinizde bir destekçiniz olması lazım, tek başınıza hedefe yürüyemezsiniz. Bu hedeflerde Fenerbahçe her zaman yanımda. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe hayranıyım. Ben 1982'de köyde doğdum. Televizyonumuz yoktu. Fenerbahçe'nin maçlarını radyodan dinlerdim. Fenerbahçe'ye gelmeyi hayal bile edemezdik. Bartın'ın küçük bir yerinde köyde büyüdük. Sizi spora yönlendiren, yol gösteren birisi yok. 25 yaşından sonra spora başladım. Benim 25 yaşından sonra ufkum açıldı. Boksa başladıktan sonra bu branştaki en iyi kulüp olan Fenerbahçe'ye gelmeyi hep düşündüm. Fenerbahçe'ye gelmek için can atan bir insandım. Fenerbahçe'ye daha önce gelmiş olsaydım, hedeflerime daha emin adımlarla yürümüştüm. Belki de olimpiyatta madalyam bile vardı."Çok ağır sakatlıklar geçirmesine rağmen asla pes etmediğini anlatan tecrübeli boksör, "2012, 2013, 2014'te çok ağır sakatlıklar yaşadım. Ön çapraz bağlarım koptu. Ameliyat oldum, 6 ay sonra yine ön çapraz bağım koptu. Ameliyattan 6 ay sonra Ankara'da bir şampiyonada el bileğimi kırdım. Artık bırakma noktasına geldim. Ailem ve arkadaşlarım, 'Bunda bir hayır vardır, bırak artık.' dedi. Ağabeyim çok destek verdi bırakmamam için. Bırakmadım. Bilek ameliyatından 3 ay sonra Türkiye Şampiyonası'na girdim. Finale kadar geldim ama yarı finalde de sol elimde bir parmağımı kırdım. Finalden önce sabaha kadar buz yaptım. Eldiveni zor giydim ama şampiyon oldum. Tekrar ameliyat oldum ve uluslararası başarılar gelmeye başladı." diye konuştu.Şennur Demir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da tanışma hikayesini anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'da bir resepsiyona katıldığını belirten Şennur, "Ben sporcu olduğum için rahat bir insanım. Herkes çok şık giyinmiş, saçlarını makyajını yaptırmış. Ben ise eşofmanlarımla gittim. Köşede bir yerde bekliyordum, Cumhurbaşkanımız beni gördü. Yanına çağırdı. Kendisi, 'Sen sporcu musun' dedi. Boks yapıyorum dedim. Böyle bir konuşmamız geçti. Hediye olarak eldiven getirmiştim kendisine ama güvenlik gerekçesiyle içeri alınmamıştı. Bunu öğrenince eldivenleri istedi, 'Getirin eldivenleri, şampiyonla fotoğraf çektireyim.' dedi. Böyle güzel bir anımız oldu kendisiyle." diyerek sözlerini tamamladı.